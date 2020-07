Opgepast voor overstekend reetje op Ninoofsesteenweg in Strijtem en Eizeringen Tom Vierendeels

14 juli 2020

16u04 0 Roosdaal Een hert veroorzaakt sinds korte tijd gevaarlijke situaties op de Ninoofsesteenweg op de grens van Strijtem met Eizeringen. Vorige week werd het dier al eens aangereden en ook vandaag huppelde het reetje roekeloos de N8 over. De Ark van Pollare onderzoekt wat er ondernomen kan worden.

“Vorige week woensdag kregen we een melding van een aangereden hert op de Ninoofsesteenweg in Lennik”, vertelt Hans Lenvain van de Ark van Pollare. “Toen we tien minuten later op de aangegeven locatie aankwamen was het dier verdwenen. Vermoedelijk krabbelde het dier recht en vertrok het.”

Vandaag werd het dier opnieuw opgemerkt toen het vanaf het kasteeldomein op grondgebied Strijtem de drukke N8 richting Eizeringen overstak. Op dat moment kwamen uit beide richtingen verschillende auto’s. De eigenaar van het kasteel laat weten dat het dier af en toe komt drinken van de vijver aan het kasteel.

Vermoedelijk gaat het om een wild jong reetje. Het dier is donkerkleurig en heeft een kort gewei. “We zullen bij enkele diensten navragen of er iets ondernomen kan worden dat het allemaal wat veiliger kan verlopen”, besluit Lenvain. “Intussen is het best dat iedereen oplet op deze locatie.”