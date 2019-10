Ontmoetingsruimte aan begraafplaats in Lostraat gewijd en ingehuldigd Tom Vierendeels

28 oktober 2019

15u55 1 Roosdaal Pastoor Kris Van den Bossche heeft de nieuwe open begroetingsruimte aan het kerkhof in de Lostraat ingewijd. Dat gebeurde tijdens de officiële inhuldiging door het gemeentebestuur. Nabestaanden kunnen er waardig een laatste groet brengen aan een overledene.

De plannen voor een ontmoetingsruimte zijn al enkele jaren oud. Begin jaren 2000 kocht de gemeente de nodige gronden aan de Lostraat voor 16.000 euro om zowel het kerkhof uit te breiden als het gebouw te kunnen zetten. De begraafplaats voor de inwoners van Pamel en Strijtem is er al sinds 1982. In 2014 werden de plannen echt opgestart en twee jaar later werd een samenwerking met Haviland aangegaan. Nadat in 2017 een architect gekozen werd, startte de bouw halfweg 2018 door bvba Roels. Een jaar later was het gebouw afgewerkt, maar de inhuldiging en wijding door de pastoor gingen nu pas door.

Het gaat om een gebouw waar waardig afscheid genomen kan worden van overledenen. Daarnaast is er een vergaderlokaal met douche voor de gemeentearbeiders die het kerkhof onderhouden, toiletten voor bezoekers en nog een opbergruimte. De gemeente betaalde zo’n 475.000 euro aan het project.