Ondernemer ‘Chelle’ komt met ‘horecasupportbon’: Hij kost 50 euro,

na de maatregelen is hij 75 euro waard Tom Vierendeels

18 maart 2020

14u17 0 Roosdaal Horeca-ondernemer Michel ‘Chelle’ Bogaerts uit Ninove heeft een opmerkelijk initiatief gelanceerd om het hoofd boven water te houden. Wie een ‘#horecasupport-bon’ van vijftig euro koopt, kan die na het opheffen van de maatregelen tegen corona omwisselen in een tegoedbon van 75 euro. “Iedereen moet door een moeilijke periode, maar het komt wel allemaal weer goed”, zegt hij.

Bogaerts opende eind vorig jaar nachtclub Zuco in Roosdaal en is daarnaast ook al jarenlang zaakvoerder van danscafé The Dollar in Ninove, Grand Café Des Arcades aan het station van Aalst en Visvijvers Manchet in Denderleeuw. “In totaal heb ik een vijftig à zestig personen in dienst, waarvan het grootste deel flexi-jobbers”, zegt hij. “Mijn vier zaken zijn dicht en dus verliezen ook de personeelsleden een deel van hun inkomen. Het vaste personeel kan wel terugvallen op veertig of vijfenveertig procent van hun loon. Zelf genereer ik ook geen inkomsten en ik word dus ook persoonlijk de keel dichtgeknepen.”

Feestjes komen terug

Maar zoals altijd gaat Chelle op zoek naar een manier om toch een positieve draai aan het verhaal te kunnen geven, al dan niet op langere termijn. “We kunnen wel klagen en zagen, maar uiteindelijk zitten heel veel mensen in dezelfde situatie”, beseft hij. “Er zijn nu draconische maatregelen genomen en de gezondheid is uiteraard belangrijk. Maar we zouden ook graag iedereen over enkele weken terug zien, want het komt ooit allemaal wel terug goed.”

“Nieuwjaar gaat nog plaatsvinden, net als bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes en vrijgezellenavonden. Daarom riepen we de supportbon in het leven. De bon wordt zo lang de maatregelen van kracht zijn op de site van Zuco voor 50 euro aangeboden. Vanaf er opnieuw uitgegaan mag worden, is de bon een jaar geldig en kan je er voor 75 euro aan consumpties mee kopen. Dat is dus ook een voordeel voor de klanten, waarvan een deel ook veel minder zal verdienen de komende weken en op deze manier dus ook iets terug krijgt. Heel veel van de vaste klanten zijn intussen ook vrienden geworden en die wil ik dan ook steunen. We moeten de toekomst samen tegemoet gaan.”

Doorlopende kosten

‘Chelle’ is eerlijk: financieel wordt het moeilijk. “Die vijftig euro zal ik gebruiken om de algemene kosten te dekken, want in een bedrijf heb je altijd lopende kosten”, verduidelijkt hij. “Gezondheid is uiteraard prioritair, maar ik hoop dat er ook draconische maatregelen genomen gaan worden om de economie opnieuw op gang te krijgen. Bij de horeca zit je met de vicieuze cirkel van productie, levering, consumeren. Veel schakels zijn betrokken. En laat mij duidelijk zijn: met die 4.000 euro zijn de kosten niet gedekt.”

“Hopelijk gaan de banken ook mee met investeringskredieten die overbrugd worden en kunnen gemeenten belastingen opschorten. Zelfstandigen hebben overigens pas recht op een tegemoetkoming als ze al vier kwartalen gewerkt hebben. Een jonge starter die een paar maanden bezig is, wordt dus niet geholpen. Het is alleszins nog allemaal heel vaag, maar met wat nu op tafel ligt, gaan we er niet komen. Dat terwijl de horeca al zwaar getroffen werd door onder meer het rookverbod en de witte kassa. Restaurants die sluiten zijn schering en inslag en nu komt dit. Er gaan er nog veel van tussen vallen.”