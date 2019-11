Omwonenden geven suggesties voor herinrichting van speelpleintje aan de Dender Tom Vierendeels

17 november 2019

15u14 1 Roosdaal Het speelplein aan het standbeeld van de Dikke van Pamel moet voor de zomer van 2020 volledig heringericht zijn. Deze herinrichting valt binnen het project ‘Beleefbare Dendervallei’. Er wordt vastgehouden aan een basisontwerp, maar omwonenden mochten zelf suggesties doen voor de invulling van het plein.

Het samenwerkingsverband tussen alle gemeenten en steden langs de Dender, van Ath tot Dendermonde, werd vorig jaar opgestart. Bedoeling is om van de rivier een recreatieve as te maken met aandacht voor toerisme, recreatie, erfgoed en cultuur. In het kader daarvan zal het al bestaande speelpleintje volledig heringericht worden. Aangezien de Vlaamse Waterweg eigenaar is het van de grond zijn er wel beperkingen opgelegd. Zo mogen er bijvoorbeeld geen niveauverschillen gecreëerd worden. Een landschapsarchitect stelde al een plan op via het intergemeentelijk project. Een wandel- en belevingspad dat het speelplein doorkruist komt er al sowieso, naast ook twee verstevigde stukken gazon om bijvoorbeeld een foodtruck op te plaatsen.

De invulling van bijvoorbeeld speeltuigen mag de gemeente Roosdaal kiezen. Via Pajottenland+ komen er al zitbanken. De omwonenden werden nu betrokken bij de verdere ontwikkeling. Dit weekend vond op het pleintje een participatiemoment plaats waar mensen hun eigen ideeën of die van hun kinderen konden meegeven aan het gemeentebestuur. Velen gingen creatief aan de slag op een verdeelde plattegrond. Het bestuur zal nu bekijken welke voorstellen het vaakst naar voor kwamen om zo een keuze te kunnen maken.

Voorjaar 2020

Momenteel moeten er op de locatie nog werken uitgevoerd worden voor de aanleg van een glasvezelkabel. Wanneer deze achter de rug kan kan er gestart worden met de herinrichting. Alles zou in het voorjaar van 2020 afgewerkt moeten zijn, zodat het vernieuwde speelplein tijdens de zomer ten volle benut kan worden.