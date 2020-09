Obus aangetroffen langs de Dender in Pamel, DOVO komt springtuig ophalen Tom Vierendeels

27 september 2020

16u40 0 Roosdaal Naast de Dender in Pamel is zondagnamiddag een obus aangetroffen. Het jaagpad is hierdoor momenteel versperd vanaf de Kaaistraat. DOVO is onderweg om het springtuig op te halen.

Wandelaars troffen de obus zondagnamiddag kort na 16 uur aan langs het jaagpad van de Dender in Pamel. De brandweerzones Vlaams-Brabant West en Zuid Oost-Vlaanderen kwamen ter plaatse, maar konden vrij snel opnieuw vertrekken. De lokale politiezone TARL stelde een perimeter in waardoor het jaagpad momenteel versperd is.

DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, is onderweg om het springtuig op te halen. Volgens de hulpdiensten zou er geen al te groot gevaar zijn omdat de werking van de obus vermoedelijk is afgenomen aangezien ze al tientallen jaren in het water lag. Hoe de obus in de berm is terechtgekomen is onduidelijk. Mogelijk haalden magneetvissers ze boven, maar lieten ze het voorwerp achter. Een andere mogelijkheid is dat ze naar boven gekomen is door de verhoogde waterstand van de Dender tijdens de afgelopen regenval, maar deze piste lijkt minder waarschijnlijk omdat een obus niet drijft.