Nog maar pas heraangelegd, maar Ninoofsesteenweg bij eerste onweer al onder water Tom Vierendeels

06 juni 2019

17u11 0 Roosdaal Onlangs werd de N8 in Pamel twee keer na elkaar heraangelegd, maar bij het eerste hevige onweer kwam de Ninoofsesteenweg onder water te staan. De oorzaak zou te zoeken zijn bij modder die van een naastgelegen veld stroomde en vervolgens de rioolkolken verstopte. De brandweer had twee uur nodig om de rijbaan vrij te maken.

Op korte tijd kwam de Ninoofsesteenweg tussen de voormalige garage Autokruispunt en het kruispunt ‘Belle Alliance’ bijna volledig blank te staan. De twee rijstroken richting Brussel bleken amper berijdbaar te zijn, terwijl zich in een andere richting ook een grote plas gevormd had. Opmerkelijk, want voor de heraanleg van de steenweg was er op die locatie zelden tot nooit sprake van wateroverlast.

Kolken verstopt

Uit welingelichte bron werd vernomen dat de oorzaak te zoeken valt bij een veld naast de steenweg aan de kant van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. De hevige regen liet modder naar de N8 stromen waardoor de rioolputjes verstopt raakten en het regenwater zich begon op te stapelen. Waarom dit nu het geval was en in het verleden amper gebeurde is niet duidelijk. Burgemeester Wim Goossens (CD&V) was donderdagnamiddag onbereikbaar en schepen van Openbare Werken Johan Van Lierde (CD&V) zegt niet op de hoogte te zijn over de overstroming op die locatie.

Twee uur werk

De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse en had een tweetal uur nodig om de rijbaan vrij te maken. De lokale politie regelde intussen het verkeer. De rioolputjes werden eerst vrijgemaakt zodat het water kon wegtrekken. Nadien werd de modder met spades weggenomen en vervolgens ook weggespoten. Ook de rijbaan aan het kruispunt Belle Alliance zelf diende afgespoten te worden door de brandweerlieden.