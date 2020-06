Nils (15) brengt zijn eerste boek uit, dat hij in twee weken schreef: “Liever dit dan in de zetel voor televisie te hangen” Tom Vierendeels

13u37 0 Roosdaal “Ik wilde mij nuttig bezighouden in plaats van hele dagen in de zetel te hangen”. De 15-jarige Nils Lummens heeft zopas zijn eerste boek uitgebracht. Het werd een actieroman, zoals hij het zelf noemt, van 74 pagina’s die hij tijdens de ‘lockdown’ schreef. Of er een vervolg komt is niet zeker. “Zien hoe het loopt, maar school gaat nu voor”, klinkt het.

De tiener uit Borchtlombeek bracht onlangs (C)RUSH uit, een actieroman. “Het verhaal begint romantisch wanneer een jongen voor een schooltaak verplicht moet samenwerken met zijn ‘crush’”, vertelt Lummens. “Maar wanneer ze iemand bezoeken om te interviewen valt plots een gewapende bende die uit is op gegevens uit de kluis de woning binnen. Waar ik de inspiratie haalde? Boeken lees is zelf niet echt veel, maar ik kijk wel veel actiefilms. Misschien haalde ik daar de mosterd.”

Zelf cover gemaakt

Het schrijven en uitbrengen van een boek laat Nils, die in het vierde jaar economie-wiskunde zit, een eitje lijken. “Twee weken heb ik aan het boek geschreven”, vertelt hij. “In het verleden was ik al een aantal keer beginnen schrijven aan een verhaal, maar ik maakte het nooit af. Nu had ik tijdens de lockdown niet veel werk voor school en besliste ik een boek te maken. Na twee weken was het klaar en liet ik het door mijn grootvader nalezen. Hij vond het goed waarop ik op zoek ging naar een online uitgeverij. Nadat ik zelf ook de cover maakte kon het gedrukt worden. Het boek wordt momenteel wel alleen gedrukt bij een bestelling om de kosten te drukken.” Bestellen kan online via Doorbraak, Standaard Boekhandel, Bol.com en Kaleida. Al meer dan twintig exemplaren gingen al de deur uit.

Of er een tweede deel komt? “Dat kan ik nog niet zeggen, al heb ik er wel ideeën voor”, klinkt het. “Het is niet zo dat ik nu alles laat vallen om auteur te worden. Volgens mij is het ook niet eenvoudig om er uw brood mee te gaan verdienen. Nu krijgen de examens alleszins voorrang. In de grote vakantie hervat ik het schrijven misschien wel.”