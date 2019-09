Nieuwe lessenreeks door gewezen commissaris Freddy Sonneville Tom Vierendeels

27 september 2019

16u06 4 Roosdaal De gratis verkeerslessen van gewezen commissaris Freddy Sonneville verhuizen van Ledeberg naar het ontmoetingscentrum in Borchtlombeek. Eind oktober start opnieuw een lessenreeks voor wie aan de voorwaarden voldoet om het theoretisch rijbewijs te halen.

De nieuwe lessenreeks start op vrijdag 25 oktober in het ontmoetingscentrum van Borchtlombeek. In totaal gaat het om vier lessen waarna je klaar moet zijn om te slagen voor het theoretisch rijbewijs. Wie minstens zeventien jaar is, een geldige identiteitskaart heeft en nog geen twee keer heeft deelgenomen aan het examen mag het examen gaan afleggen. Inschrijven kan via freddy.sonneville@skynet.be. De eerste les gaat door tussen 18 uur en 21.30 uur. De lessen op 28 en 19 oktober gaan door tussen 9 uur en 12.30 uur. Op 30 oktober wordt de laatste les tussen 8 uur en 10.30 uur gegeven.

Zeventiger Freddy Sonneville geeft momenteel al 42 jaar gratis lessen en zag op al die jaren al meer dan 13.000 leerlingen passeren. In de afgelopen paasvakantie mocht hij nog 200 leerlingen verwelkomen. “Ik dacht even aan stoppen, maar de smeekbede van veel jonge mensen kon mij overhalen”, zegt hij. “Daarnaast werd ook het lesprogramma ‘Rijbewijs op school’ afgeschaft. Ik merk ook dat het theoretisch examen zeer moeilijk is geworden en veel personen moeilijkheden hebben om te slagen. Daarom blijf ik verdergaan met mijn lessen.”