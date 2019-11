Nieuw plan voor ‘Den Broebel’: Rode Kruis krijgt er een plaats, maar kostprijs ligt 900.000 euro hoger Tom Vierendeels

20 november 2019

16u50 3 Roosdaal De Roosdaalse afdeling van het Rode Kruis zal een nieuw onderkomen krijgen op site ‘Den Broebel’ in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. De hulpdienst krijgt het gelijkvloers ter beschikking, terwijl op de eerste verdieping een polyvalente feestzaal komt. Ook het voetbalterrein en ‘de campagne’ worden omgevormd. De raming ligt nu bijna een miljoen euro hoger dan vooropgesteld.

Het gemeentebestuur heeft een duidelijke toekomstvisie klaar voor de site aan het voormalige voetbalterrein in de Gustaaf Ponchautstraat. De omgevingsvergunning voor het project dat grotendeels opgevolgd wordt schepen Johan Van Lierde (CD&V) werd door het bestuur begin deze maand aangevraagd. Het openbaar onderzoek loopt nog tot begin december en het dossier komt volgende week ook naar de gemeenteraad. Van het oorspronkelijke plan dat begin dit jaar klaar was, blijft nog maar een gedeelte overeind. Toen werd midden 2020 vooropgesteld als einddatum van de werken, maar dat wordt nu door een optimistische en realistische timing vooruitgeschoven naar de zomer van 2021. De raming is intussen ook opgetrokken van 500.000 euro naar 1,4 miljoen euro, inclusief btw.

Rode Kruis

“Het project is de afgelopen maanden grootser opgevat”, verduidelijkt burgemeester Wim Goossens (CD&V). “Grootste wijziging is het feit dat het Rode Kruis er ook een stek zal krijgen.” Zij hebben momenteel hun uitvalsbasis in de Abeelstraat in Kattem. “Op het gelijkvloers komen hierdoor verschillende lokalen, samen met twee garages voor hun ziekenwagens”, vervolgt Goossens. “Op de eerste verdieping, dat op gelijke hoogte met het voormalige voetbalplein ligt, komt een feestzaal. Ook de fanfare van Lombeek zal hier een lokaal vinden en er komt een grote keuken. Buiten wordt een terras aangelegd. Het plein zelf wordt in twee gedeeld. Het gedeelte aan de zaal wordt speelweide. Op het achterste deel zullen we bomen planten, waardoor een parkje gecreëerd wordt. Tot slot ligt de prijs ook hoger, omdat de grond minder stabiel is dan gedacht, waardoor extra werken uitgevoerd moeten worden. ”

Parking

Ook het park met bomen tussen de huidige vervallen kantine en de kerk, gekend als ‘de campagne’, wordt aangepakt. De toegankelijkheid wordt verbeterd, maar enkele oude bomen dienen wel gekapt te worden. De nieuwe bomen op het ‘voetbalplein’ komen onder andere hiervoor ter compensatie. “De verschillende delen samen moeten een mooie culturele gemeentelijke site vormen”, weet Goossens. De parking aan de straatkant wordt voorlopig nog niet aangepakt. “We geven eerst prioriteit aan de sloop van de kantine, de bouw van de nieuwbouw, de toegang en het terras”, verduidelijkt Goossens “We bekijken dan waar we financieel uitkomen om eventueel de parking nog aan te pakken.”

Kosteloos

Het Rode Kruis zal de accommodatie gratis ter beschikking gesteld krijgen. “Dat is nu het geval en zal vermoedelijk ook zo blijven”, vertelt de burgemeester. “Het is een nobele organisatie zonder winst die instaat voor de veiligheid van zowel onze inwoners als van mensen buiten onze gemeente.” Het gebouw zal samen met ‘t Sportvlot opgenomen worden onder het Autonoom Gemeentebedrijf. Zonder grote problemen zouden de werkzaamheden in het voorjaar van 2020 starten en zal de bouw een dik jaar in beslag nemen.