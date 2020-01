Negen bestuurders in Roosdaal onder invloed tijdens ‘Weekend zonder Alcohol’ Tom Vierendeels

13 januari 2020

17u05 0 Roosdaal De politiezone TARL in heeft afgelopen weekend verschillende verkeerscontroles op het grondgebied gehouden naar aanleiding van het ‘Weekend zonder Alcohol’. In Roosdaal werden 126 bestuurders aan een ademtest onderworpen.

De controle in Roosdaal vond vrijdagavond plaats. In totaal werden 126 bestuurders aan een ademtest onderworpen. In totaal werden negen bestuurders onder invloed van alcohol of drugs betrapt. Vijf chauffeurs moesten hun wagen zes uur aan de kant laten staan terwijl twee anderen zo diep in het glas hadden gekeken dat ze hun rijbewijs voor vijftien dagen moesten inleveren. De andere twee gecontroleerden testten positief op drugs waardoor ze hun rijbewijs ook voor vijftien dagen moesten inleveren. Tot slot bleek een bestuurder niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.