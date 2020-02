Natuurgebied Grote Bos wordt rolstoeltoegankelijk met plankenpad Tom Vierendeels

11 februari 2020

15u53 0 Roosdaal Natuurpunt Roosdaal gaat een rolstoeltoegankelijk plankenpad met overbrugging van een gracht aanleggen aan natuurreservaat Grote Bos. Het moet het begin zijn van een grotere rolstoelwandeling die door het gebied zal komen.

De Roosdaalse natuurvereniging heeft van het gemeentebestuur een vergunning verkregen om in Grote Bos een plankenpad aan te leggen tussen de Heidestraat en een bestaande poel. Er komt ook een houten platform of vlonder aan die poel van drie op zeven meter. Vanaf hier vertrekt het pad over het vochtige grasland tot aan een nieuwe toegang voor het natuurgebied. Over de gracht langs de straat komt ook een overbrugging. Voor de constructie van het plankenpad van 28 meter en het platform wordt gebruik gemaakt van duurzame houtsoorten zoals robinia en zomereik.

Een van de bedoelingen is om het natuurgebied toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers. Het zal ook onderdeel uitmaken van een grotere rolstoelwandeling die wordt uitgestippeld door het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei in samenwerking met Natuurpunt en de gemeente Roosdaal.