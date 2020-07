Naam van ‘t Sportvlot pronkt eindelijk aan gevel van kantine en kleedkamers Tom Vierendeels

10 juli 2020

17u07 1 Roosdaal Bijna een jaar na de inhuldiging van de kantine en kleedkamers aan het kunstgrasplein werd tijdens de afgelopen dagen de naam ‘t Sportvlot aan de gevel geplaatst. De verder afwerking is zo een feit. Ook de parking werd tijdens afgelopen maanden volledig aangelegd.

Het gemeentebestuur huldigde in september vorig jaar tijdens ‘Soccer4Gert’ het gebouw met kantine en kleedkamer aan de sportsite in. Daarbij maakte het bestuur de naam die de volledige site zal krijgen bekend: ‘t Sportvlot. Het is een verwijzing naar het zwembad De Flipper dat op die locatie gelegen was en na de sluiting de naam ‘t Vlot kreeg. “Samen met de ontwerper van het gebouw, Pluspuntarchitectuur, werd besproken hoe en waar de naam aangebracht kan worden en werd een dynamisch lettertype uitgekozen”, zeggen schepenen An Van den Spiegel (CD&V) en Johan Van Lierde (CD&V). “Iemand met een geoefend oog zal in de letters T en S een sportend figuurtje ontdekken.”

In 2017 werd ook al een kunstgrasveld op de site officieel ingespeeld. De gemeente wil het aanbod nog voor 2026 fors uitbreiden met onder meer een extra voetbalterrein en ruimte voor andere sporten. ‘t Sportvlot zal zo aht hectare aan openlucht sportinfrastructuur moeten aanbieden. Voor die verdere invulling zal in de loop van de komende jaren nog een bevraging bij de inwoners plaatsvinden.