Na de ravage: huidinstituut kan zaterdag terug heropenen Tom Vierendeels

07 augustus 2019

18u12 3 Roosdaal Huidinstituut Houvanjehuid – Skin Coach van Hélène Badts op de Ninoofsesteenweg kan zaterdag zoals gepland heropenen. Een zware kraanwagen boorde zich dinsdagnamiddag in de gevel, maar de zaak zal dus weinig hinder ondervinden. Ook het appartement boven de zaak blijft toegankelijk.

“Een kuisfirma komt donderdag ter plaatse om zowel binnen als buiten op de parking alles op te ruimen”, laat Hélène weten. “Hierdoor kan ik zaterdag opnieuw aan de slag en alle geplande afspraken kunnen gewoon doorgaan. De klanten zullen wel niet via de vernielde voordeur naar binnen kunnen, maar een tijdelijke inkom zal rechts te vinden zijn. Ik wil van de gelegenheid ook gebruik maken om de brandweer te bedanken voor al het goede werk.”

Rond 15 uur dinsdagnamiddag boorde zich een zware kraanwagen in de gevel. De bestuurder volgde een college en beiden kwamen uit de richting van Ninove. Ter hoogte van het kruispunt met de Daalbeekstraat liep het fout. De achterste chauffeur kon niet meer tijdig remmen voor zijn voorligger en gooide het stuur naar rechts. Hierdoor kwam hij in het gebouw terecht. Op het moment van de aanrijding was er niemand aanwezig in het gebouw, mede omdat Hélène deze week nog in verlof is.

Boven is ook een appartement gelegen dat wordt aangeboden via booking.com. Vooral toeristen en zakenmensen maken hiervan gebruik. “En gelukkig blijft het appartement ook geopend”, weet Badts. “Er is geen schade vastgesteld waardoor alle geplande boekingen kunnen doorgaan – het appartement is voorlopig volledig volgeboekt. Anders moesten we dus al die mensen uit het buitenland gaan contacteren.”

Wat er met het gebouw zelf uiteindelijk moet gebeuren is nog niet duidelijk. Een expert zal deze week nog ter plaatse komen. Volgens de uitbaatster van het huidinstituut zullen alvast een raam, de inkom en een stuk van de gevel volledig vervangen moeten worden. “Daarnaast hangt er binnen ook verlichting los en zijn er overal barsten en scheuren”, besluit ze.