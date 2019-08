Na 15 jaar wissel in ‘t Lof: Stijn Terwecoren neemt café over van Gunther Anckaert Tom Vierendeels

18u55 0 Roosdaal Stijn Terwecoren (32) neemt deze week dorpscafé ‘t Lof in Borchtlombeek over. Zelf is hij geen onbekende in de lokale horecawereld want bijna vijf jaar lang werkte hij in het populair Ternats café Manu. Gunther Anckaert zet tegelijkertijd na bijna vijftien jaar een punt achter ‘t Lof. De wissel is vanaf woensdag officieel.

Bijna vijf jaar lang werkte Stijn voltijds bij eetkroeg Manu aan het gemeentehuis in Ternat. “Achter de toog kon je mij vinden, maar ook het opdienen en afruimen in de zaal was een van mijn taken”, zegt hij. “Ik ben daar gestart met geen enkele ervaring in de horeca en heb er dus alles geleerd. Een betere leerschool kon ik mij niet wensen. Na onder meer enkele jaren in de Colruyt van Liedekerke gewerkt te hebben ging in op de vacature. Mede-uitbater Kris De Meuter was een kameraad van mij en door de jaren heen zijn we nu echt wel goede vrienden geworden. Net daarom was het moeilijk voor mij om te zeggen dat ik stopte. Ik weet dat het moeilijk is om personeel te vinden in de horeca en dan zeker voltijds. Uiteindelijk nam hij mij niks kwalijk en gunt hij mij het beste. Ik verdien het om het zelf te proberen zei hij.” En naast zijn job bij Manu moet hij ook afscheid nemen van FC Bareel, een voetbalploeg uit Sint-Katherina-Lombeek. “Aangezien ik het weekend ‘s morgen de deur open kan ik geen wedstrijden meer meespelen”, klinkt het. Stijn blijft desondanks wel in Ternat wonen.

Kneepjes van ‘t vak

Hij kwam te weten dat Gunther een overnemer zocht. “En ik greep vrijwel direct mijn kans”, klinkt het. “Sinds mijn zestiende was het al een droom een eigen café te hebben, maar ik dacht altijd dat Manu het dichtste was dat ik bij die droom zou geraken. Met hulp van mijn ouders en een goede vriend was ik ook direct gelanceerd. De afgelopen twee weken liep ik al mee in het café om de zaak en de klanten beter te leren kennen. Vooral de serveerkunsten van Gunther heb ik proberen aan te leren. Zijn koffies moeten perfect zijn en hij leverde altijd kwaliteit. Dat wil ik dus verder zetten. Voorlopig ga ik dus ook niet aan het concept raken – alles is perfect zoals het is. Ik denk er wel over na om de feestjes die tijdens de kermis plaatsvonden nieuw leven in te blazen, maar dat moet nog bekeken worden.”

Afscheid

En de komst van Stijn staat ook gelijk aan het vertrek van Gunther, al blijft hij wel boven de zaak wonen. “Na bijna vijftien jaar was het tijd voor iets anders”, zegt hij. “In juni 2005 startte ik hier, maar de slopende avonden en weekends werden mij wat te veel. Feestjes, uitstapjes enzovoort met vrienden of familie moesten altijd wijken voor het café. Dat kwam voor mij ook altijd op de eerste plaats en sluiten deed ik dus niet vaak. Maar nu ik ouder word beginnen de prioriteiten te verschuiven. Ik heb ook het geluk gehad om hulp te krijgen, onder meer van mijn vrouw Ilse Bronselaer. Zij blijft wel in de frituur naast het café werken en ik zal er ook een handje toesteken. Intussen werk ik verder aan onder meer verbouwingen, zaken waar ik de afgelopen jaren geen tijd voor had. Zo heb ik ook tijd om na te denken welke nieuwe uitdaging ik zal aangaan.”