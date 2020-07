N-VA betreurt dat gemeente geen zomerschool organiseert Tom Vierendeels

04 juli 2020

19u14 0 Roosdaal N-VA Roosdaal betreurt dat de gemeente nog niet overwogen heeft om een zomerschool te organiseren. De Vlaamse regering ondersteunt deze initiatieven voor kinderen met een subsidie om eventuele leerachterstand als gevolg van de coronacrisis weg te werken.

Oppositiepartij N-VA vroeg op de jongste gemeenteraad of het gemeentebestuur van plan was een zomerschool in Roosdaal te organiseren. “Dit omdat de aanvragen voor 7 juli ingediend moeten worden”, zegt gemeenteraadslid Wendy Godaert (N-VA). “Uit het antwoord van de schepen van Onderwijs konden we afleiden dat ze het project niet echt kende. We werden wel geïnformeerd dat er overwogen worden om vanaf volgend jaar tijdens de vakantie een taalbad in te richten, maar dat antwoord is dus volledig naast de kwestie.”

“Onderwijsinstellingen en gemeentebesturen kunnen een projectvoorstel indienen om tussen 27 juli en 28 augustus één of meerdere zomerscholen te organiseren”, klinkt het. “Doel daarvan is kleine groepen kinderen en jongeren helpen met het inhalen van de leerachterstand die opgelopen werd tijdens de coronacrisis. Het aanbod is volledig gratis voor de leerlingen en zij nemen deel op vrijwillige basis. Per zomerklas wordt voor de gemeente een subsidie voorzien van maximaal 2.500 euro.”

Ondersteuning

“We willen onze leerkrachten en directies met deze vraag ook niet onder druk zetten”, gaat het verder. “Wij beseffen ook dat het lesgeven tijdens de lockdown niet evident was en dat de situatie op 1 september totaal anders zal zijn dan vorige schooljaren. Zij hebben recht op hun vakantie en zullen die ook nodig hebben om de nodige voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar, met een totaal nieuwe beginsituatie, te treffen.”

Gemiste kans

“Initiatiefnemers van zomerscholen staan er dan ook niet alleen voor”, zegt fractievoorzitter Linda Van den Eede. “De provincie Vlaams-Brabant heeft een overeenkomst afgesloten met Schoolmakers. Zij zorgen voor een onlineplatform voor de uitbouw en de ondersteuning van de zomerscholen. Op die manier zou een heleboel werk uit handen van de organisatoren genomen worden. Het is een gemiste kans voor onze Roosdaalse leerlingen.”