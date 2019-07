Molen van Kapitein Zeppos krijgt opmerkelijke versiering om Tour de France te verwelkomen Tom Vierendeels

01 juli 2019

19u30 0 Roosdaal De Hertboommolen van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, beter gekend als de molen van Kapitein Zeppos, kreeg opmerkelijke versiering aangemeten in het kader van de Tour de France die zaterdag door de gemeente trekt. “En alles blijft tot na de Vlaamse feestdag hangen”, luidt het.

Het was een buurman van de molen die op het idee kwam. “Hij zei dat we de doortocht van de Tour en het vijftigjarig jubileum van Merckx niet zomaar mochten laten passeren met de molen”, legt Jozef Van Waeyenberghe, voorzitter van de vzw Windmolen Hertboom, uit. “We staken de koppen bij elkaar en zowel de vzw als de Raad van Bestuur gingen akkoord om de molen met fietsen te versieren.”

En dat was niet zo snel gedaan als gezegd. “Vind maar eens snel vier fietsen die je daar kan omhoog hangen”, lacht Jozef. “Uiteindelijk vonden we die toch bij buren en leden van de vzw. De fietsen werden tussen de wieken gehangen zodat ze zichtbaar zijn. Daarnaast werden ze zodanig vastgemaakt dat de molen nog altijd kan draaien. De fietsen zullen dus zowel bergop als bergaf gaan.” Naast de fietsen werden ook vlaggetjes van over de hele wereld opgehangen. “Omdat zowel de Tour als het wielrennen in het algemeen een internationaal gebeuren is”, weet Van Waeyenberghe. “De vlaggenmast zal daarom waarschijnlijk niet van een officiële Vlaamse leuwenvlag voorzien worden, maar van de Europese vlag. En uiteraard mag ook de vlag van Het Mooiste Dorp Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek niet ontbreken. We hopen dat de camera aan de helikopter toch eens zal inzoomen op onze molen zodat het ijkpunt op televisie komt.”

De versiering blijft nog zeker tot na de Vlaamse feestdag hangen, wanneer er aan de molen ook receptie doorgaat.