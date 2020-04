Moeder en dochter moeten opening ‘Victor’ uitstellen door coronavirus: “Maar het bracht ons op het idee om ontbijtpakketten te lanceren” Tom Vierendeels

09 april 2020

19u46 8 Roosdaal ‘Feelgoodplace’ Victor had afgelopen weekend de deuren moeten openen, maar het coronavirus stuurde de plannen van Frieda Bastaerts (53) en dochter Roxanne De Hollander (25) stevig in de war. Wanneer hun zaak in het centrum van Pamel kan openen, is onduidelijk, maar de twee blijven niet bij de pakken zitten.

Het mooie weer tijdens het openingsweekend van Victor (een verwijzing naar volksfiguur Victor De Klerck, ‘de Dikke van Pamel’, red.) had een mooi geschenk geweest voor Frieda en Roxanne. “Het is niet de start die we voor ogen hadden”, klinkt het. “Maar we blijven positief. De omstandigheden hebben ons creatief denken aangewakkerd.” Het duo wil een totaalconcept openen in het centrum tussen de apotheker en het postkantoor. “’s Ochtends zal je hier terechtkunnen voor een koffie met ontbijt”, zeggen Frieda en Roxanne. “Bio en fairtrade zijn daarbij voor ons zeer belangrijk. ‘s Middags bieden we een lichte lunch aan, los van de klassieke gerechten zoals bij een bistro. Eenvoudig, maar smakelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld een toastie of een quiche en af en toe met een niet-alledaags ingrediënt zoals buffelmozzarella. Daarnaast zullen pannenkoeken, ijs en taartjes aangeboden worden. ‘s Avonds staat de apero centraal met aperoplanken met een Spaans of Italiaans thema, ambachtelijke vleeswaren of een kaasplank. Daarbij zullen ook bijhorende Spaanse of Franse wijnen verkregen kunnen worden. Ook hier is variatie mogelijk met bijvoorbeeld een Griekse aperoplank of een wijn uit Nieuw-Zeeland.”

De zaak valt dus niet echt onder een noemer als tearoom, bistro of koffiebar te plaatsen. Er worden ook enkele speciale producten te koop aangeboden die niet in de winkel te vinden zijn waaronder pasta’s, olijfolies, tapenades, enzovoort. “Het is een zaak die je eerder in een stad zou verwachten, maar heeft hier ook zeker een toekomst”, vertelt Roxanne. Zij woont in Lennik en was werkzaam als leerkracht in een lagere school in Ruisbroek “Veel jonge mensen komen meer en meer naar ‘den buiten’ wonen. In de onmiddellijke omgeving zijn bedrijven, een rusthuis, banken, een school, het gemeentehuis enzovoort. Het moet echt een ontmoetingsplaats en feelgoodplace worden. Een plek om eventjes te onthaasten waar je even goed jouw koffie mee kan nemen. Zowel vooraan als achteraan komt nog een terras. Er komt ook nog een tapkraan met een goed ‘bierke’ en een ruim assortiment aan trappisten.”

Corona

“Het uitstellen van de opening geeft ons wel wat meer ruimte om ons beter voor te bereiden”, weet Frieda. Zij werkte 21 jaar als marketingverantwoordelijke bij een bedrijf in Groot-Bijgaarden. “Zo is deze week een barista, die nog Belgisch kampioene is geweest, ons de kneepjes van het komen leren. Dat gebeurde uiteraard heel hygiënisch met mondmaskertjes en handschoenen. En het liet ons ook op het idee van de deliverypakketten komen. Met Pasen leveren we ontbijtpakketten – we zijn al volledig volzet. We willen dit misschien wel voortzetten naar de toekomst toe.” Maar het kriebelt toch om te openen. “Zeker als mensen voor onze zaak staan, als ze aanschuiven voor het postkantoor of de apotheek”, gaat Roxanne verder. “Dan piepen ze eens naar binnen. We horen zo wel veel bemoedigende commentaren. De mindset van de mensen is ook duidelijk veranderd naar ‘koop lokaal’.”

Close

Of dat samenwerken tussen moeder en dochter niet gaat botsen? “We zijn altijd zeer close geweest”, vertelt Roxanne. “En we wilden altijd al samen iets beginnen. Als we een pand passeerden, stelden we ons altijd de toekomst voor.” “‘Als je het wil doen, dan is het nu de moment’, zei mijn man”, vult Frieda aan. “We vullen elkaar goed aan. Roxanne brengt jeugdigheid en vernieuwende creatieve ideeën aan.” Roxanne rekent dan weer op de ervaring van haar mama. Frieda had zo’n 25 jaar geleden twee bakkerijen. “We kunnen van elkaar ook wel een duwtje verdragen”, besluiten ze.

Meer informatie is te vinden via de Facebookpagina en het Instagramaccount.