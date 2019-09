Meer dan 2.000 bezoekers op 29ste Pallieterfeesten van Pamelse Chiro Tom Vierendeels

15 september 2019

19u19 1 Roosdaal Chiro Amigo’s Pamel kan terugblikken op een succesvolle editie van de Pallieterfeesten. De driedaagse in het centrum van de gemeente blijft jaar na jaar groeien. Dit jaar zakten meer dan 2.500 mensen af naar de Varing voor een fijne avond.

De Pallieterfeesten worden traditiegetrouw op vrijdag afgetrapt met een streekbierenavond. “We mochten een duizendtal bezoekers ontvangen”, vertelt Emma Ruyskensveld, een van de coördinatoren van de Pallieterfeesten. “Op zaterdag waren er dat ongeveer 1.500. Een geslaagde editie dus zonder grote incidenten.” Bij de Chiro merken ze wel de stijgende populariteit van het evenement. “Vorig jaar was de voorverkoop voor zaterdag ook al uitverkocht, maar dit jaar gebeurde dat nog nog sneller”, weet Ruyskensveld. “Op zondag is er een speelnamiddag voor kinderen en een café voor de ouderen en ook hier zien we het aantal bezoekers stijgen. Maar het terrein aan de lokalen van de jongens in de Varing voldoet voorlopig nog waardoor we nog niet denken aan een verhuis.”

Mogelijk wordt het feest volgend jaar nog groter. De Chiro viert dan de dertigste verjaardag van de Pallieterfeesten. “We willen daar iets speciaal voor doen, maar daar is nog niks over besproken”, besluit Emma. “Eerst ronden we de 29ste editie volledig af.”