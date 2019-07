Meer dan 1.500 toeschouwers ‘beleven’ doortocht Tour de France in Pamel Tom Vierendeels

06 juli 2019

19u12 2 Roosdaal Honderden wielerfans verzamelden zaterdagmiddag in het ‘Beleefbaar Smaakdorp’ aan de Okay langs de Ninoofsesteenweg in Roosdaal. In afwachting van de Tourkaravaan deden de bezoekers zich tegoed aan onder meer streekbieren en aardbeien.

Het personeel van het Okay-filiaal deed er alles aan om samen met het gemeentebestuur een gezellig belevingsdorp op te bouwen op de parking van de winkel langs de Ninoofsesteenweg in Pamel. “We hadden 1.000 bonnetjes voorzien waarmee gratis proevertjes aan de standjes afgehaald konden worden”, sprak burgemeester Wim Goossens (CD&V). “Helaas waren dit er onvoldoende voor iedereen, iets waarvoor we ons excuseren. Ik denk dat we hier met 1.500 personen in totaal waren.” Proeven kon onder meer van de lokale bieren Nobilem en Monnikbosbier, maar ook aardbeien, ijsjes, bordjes met meloen en hesp of charcuterie en paella werden geserveerd.

Tijdens de doortocht trokken de honderden aanwezigen richting Ninoofsesteenweg om een glimp op te vangen van de voorbijrijdende kopgroep en vervolgens het peloton. Ook aan het kruispunt Belle Alliance en in de Koning Albertstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek -of Lombeek-Notre-Dame naar de vertaling door de productieleiding- stond een massa volk om de renners aan te moedigen. Na de doortocht werd ook de door de Okay georganiseerde tombola getrokken. Heel wat deelnemers gingen naar huis met een mooie mand vol producten terwijl de winnaar zich op sportief vlak kan uitleven op een koersfiets van Vittel.

Hieronder vindt een selectie sfeerbeelden. Het volledige album is te bekijken op onze Facebook-pagina ‘Het Laatste Nieuws uit Roosdaal’.