Meer dan 1.300 bezoekers zakken af naar ZonneSchlager met Christoff en Sam Gooris Tom Vierendeels

08 september 2019

18u35 0 Roosdaal De grote feesttent aan de Kristof Koninglaan was zaterdag volledig gevuld met meer dan 1.300 feestvierders die kwamen genieten van een avond ZonneSchlager. Tal van Vlaamse artiesten gaven het beste van zichzelf met Christoff als hoofdact. De opbrengst gaat naar Zonnelied.

Met meer dan 1.300 waren de fans van het Vlaams lied die zich een volledige avond kwamen uitleven met Nico Zingt Hazes, Nicky Jones, Yves Segers, Sam Gooris, Steve Tielens en Christoff. De opbrengst van deze amusementsavond gaat naar de vzw Zonnelied, een dienstverleningscentrum voor personen met een beperking. “Wij, een buurtcomité van de buren van Strijtem, organiseren met steun van Zonnelied zelf de ZonneSchlager”, zegt voorzitter Koenraad De Meu. “Vorig jaar vond de eerste editie plaats en dat was een onverwachts succes waardoor we zijn doorgegaan. Het fijne is dat die muziek zeer dicht bij de bewoners van Zonnelied staat. Die artiesten zijn grote helden voor hen en ook wij zijn fan. Op deze manier moeten mensen uit de buurt bijvoorbeeld niet naar Gent of Hasselt voor deze artiesten te zien. Grootste drijfveer is de appreciatie die we van de bewoners krijgen. Van die mannen krijg je echte vriendschap. Ze komen ons dan de hand schudden of geven ons een high five. Sponsors kwamen dit jaar zelfs spontaan aankloppen omdat ze zelf volledig achter het goede doel staan.”

De opbrengst gaat naar Zonnelied om zo nieuwe projecten te kunnen financieren zoals momenteel een gloednieuw gebouw in Eizeringen. Daarnaast willen de organisatoren de band tussen de inwoners en Zonnelied vergroten.