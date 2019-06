Meer dan 1.000 chauffeurs gecontroleerd bij zes uur durende controle op de N8 in Pamel Tom Vierendeels

07 juni 2019

15u56 8 Roosdaal De politiezones AMOW, Dilbeek en TARL hebben donderdag samen met de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) zes uur lang gecontroleerd op de Ninoofsesteenweg in Roosdaal. In totaal werden meer dan duizend bestuurders gecontroleerd. Er werden tientallen verkeersinbreuken vastgesteld en er werd voor bijna 10.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting geïnd.

De drie politiezones vormen samen de politieassociatie Centrum (PACE) en organiseren wel vaker gezamenlijke verkeerscontrole. Deze keer ging die dus in samenwerking met VlaBel door op de N8 in Pamel en dit van 9 uur tot 15 uur. 1.085 bestuurders werden onderworpen aan een ademcontrole. Zes onder hen bleken te diep in het glas gekeken te hebben en hun rijbewijs voor enkele uren ingehouden. Twee chauffeurs bleken onder invloed van drugs te rijden. Hun rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken.

De politie stelde daarnaast ook 58 verkeersinbreuken vast. Onder meer 27 bestuurders kregen een boete voor het gebruik van de gsm achter het stuur, zes boetes werden opgesteld voor slechte ladingzekering en twee motards kregen een boete omdat ze niet de geschikte beschermende kledij droegen. Twee geseinde personen werden aangetroffen omdat ze hun rijbewijs nog dienden in te leveren na een opgelegd rijverbod.

De Vlaamse Belastingdienst inde in totaal 9.200 euro aan openstaande verkeersbelasting. Een persoon kon die schuld niet betalen waardoor zijn wagen getakeld werd.