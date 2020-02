Mechelse herder verjaagt inbrekers uit Espenveldwijk Tom Vierendeels

03 februari 2020

15u12 0 Roosdaal Buurtbewoners hebben zaterdagavond twee inbrekers kunnen wegjagen. Het duo probeerde binnen te dringen in de woning in de Espenveldwijk, maar werd betrapt. De twee mannen sloegen op de vlucht. Het is niet duidelijk of ze gearresteerd konden worden.

De inbraakpoging deed zich rond 18.45 uur voor in de doodlopende Karel van de Woestijnestraat. Een koppel dat op wandel was met hun hond werd door een buurman aangesproken over twee mannen die hij in het straatje had zien wandelen. Volgens de buren zou het om twee dertigers van Noord-Afrikaanse afkomst gaan. Het koppel betrapte de twee mannen en liet hun Mechelse herder blaffen waarop de twee mannen wegvluchtten in een achterliggend bos. Ploegen van de politiezone TARL snelden ter plaatse, maar het is niet duidelijk of er nog iemand kon worden opgepakt. Naar verluidt werd er zowel vooraan als achteraan geprobeerd om in te breken, maar werden de daders dus tijdig gestopt.