Man maakt rechtsomkeer voor politiecontrole op N8 Tom Vierendeels

19 mei 2020

10u40 0 Roosdaal Rechtsomkeer maken voor een politiecontrole is een chauffeur nu zuur opgebroken. Hij verscheen voor de rechter en kreeg een boete en een rijverbod. Op het moment van de controle zaten er ook te veel passagiers in zijn auto.

De man reed op 16 maart van vorig jaar op de Ninoofsesteenweg toen hij in Roosdaal een controle zag en rechtsomkeer maakte. Bij dat manoeuvre reed hij over een volle witte lijn en hij kon uiteindelijk snel onderschept worden. Bij verdere controle bleek hij een kind niet in een kinderzitje te vervoeren en waren er meer personen dan veiligheidsgordels aan boord. Ook een nummerplaat zou niet zichtbaar geweest zijn.

“Mijn cliënt was op weg naar de garage omdat hij van plan was een grotere auto te kopen”, pleitte de advocaat in de politierechtbank. “Ik heb ook het bewijs dat hij twee maanden later ook effectief een nieuwe wagen heeft gekocht. De man heeft een blanco strafblad en hij werd omwille van de coronacrisis ontslagen. Ook zijn vrouw is werkloos en samen hebben ze vier kinderen.”

Rechter Dina Van Laethem gaf aan dat de man heel goed wist dat hij niet in orde was aangezien hij rechtsomkeer maakte. “Zo’n manoeuvre doe je niet ongestraft”, gaf ze mee. “Op zo’n manier gebeuren ongevallen, soms met dodelijke afloop. Een confrater is op zo’n manier om het leven gekomen.” Ze sprak uiteindelijk een boete van 640 euro en een rijverbod van 15 dagen uit.