Man in levensgevaar na aanrijding door Lijnbus, buschauffeur test positief op verschillende soorten drugs Tom Vierendeels

11 mei 2020

Roosdaal Een buschauffeur van De Lijn heeft positief getest op verschillende drugs na een zwaar verkeersongeval op de Ninoofsesteenweg in Pamel. Hij reed achteraan in op een SUV die de steenweg was opgedraaid. Die bestuurder was in levensgevaar, maar de toestand zou 's avonds stabiel geweest zijn. De steenweg bleef door het ongeval enkele uren afgesloten.

Het ongeval gebeurde rond 10.30 uur op de steenweg richting Brussel ter hoogte van Pajotex. “Het ging om een aanrijding tussen een Jaguar en een bus”, vertelt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “De wagen was net voor de bus de Ninoofsesteenweg opgedraaid.” De SUV kwam vermoedelijk van een oprit en net ter hoogte van de textielwinkel werd hij achteraan aangereden door de Lijnbus. De Jaguar werd weggeslingerd en botste tegen een verlichtingspaal en de omheining van de parking van de winkel. Pas enkel tientallen meters verder kwam de SUV tot stilstand. De Lijnbus eindigde op een van de twee rijstroken voor het verkeer in tegenovergestelde richting.

Levensgevaar

Een thuisverpleegkundige die alles had zien gebeuren stopte onmiddellijk om hulp te bieden en bleef ook bijstand verlenen tijdens de reddingsoperatie. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam met verschillende ploegen ter plaatse om het slachtoffer uit zijn wagen te bevrijden. Dat nam zo’n anderhalf uur in beslag. De man zou de hele tijd bij bewustzijn gebleven zijn en werd vervolgens onder begeleiding van een MUG-team afgevoerd naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst. “De bestuurder van de Jaguar werd in levensgevaar afgevoerd, maar zijn toestand is ondertussen stabiel”, liet Blondeau maandagavond weten.

Uit de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige zou blijken dat de bus met een normale snelheid reed en dat de Jaguar zeer traag reed. De bestuurder van de bus leverde wel een positieve drugtest af voor verschillende drugs. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken Parketwoordvoerder

Positieve drugtest

Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse voor verder onderzoek over de omstandigheden. Hierdoor bleven drie van de vier rijstroken van de steenweg lange tijd afgesloten. “Uit zijn eerste vaststellingen zou blijken dat de bus met een normale snelheid reed en dat de Jaguar zeer traag reed”, laat de parketwoordvoerder nog weten. “De reden hiervoor is nog onduidelijk. De bestuurder van de bus leverde wel een positieve drugtest af voor verschillende drugs. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken.”

Sancties

“Onze chauffeur was in shock en werd voor controle en verzorging ook afgevoerd naar het ziekenhuis”, verduidelijkt Karen Van der Sype, woordvoerster bij De Lijn. “Hij reed een dienstrit op het moment van het ongeval, maar er waren er geen passagiers aan boord.” Dat de buschauffeur een positieve drugtest had afgelegd wist de woordvoerster maandagavond nog niet. “Het is moeilijk om over een individuele zaak te communiceren, maar indien dit correct is zullen daar intern wel de nodige maatregelen en sancties voor getroffen worden”, gaat Van der Sype verder. “Daar hebben we bepaalde procedures voor. We zouden het ten zeerste betreuren als dit klopt, want dat is niet de manier hoe ons personeel te werk gaat. Dit wordt uiteraard verder opgevolgd.”