Man die inbrak in bestelwagen blijft in de cel Tom Vierendeels

15 april 2020

11u01 2 Roosdaal De Roemeen die zondagochtend gearresteerd kon worden na een inbraak in een bestelwagen blijft in de cel. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten. De inbraak gebeurde in Pamel, maar werd betrapt en kon dankzij een goede beschrijving onderschept worden.

De dertigjarige Roemeen blijft nog enkele dagen in de cel nadat hij maandag voor de onderzoeksrechter werd geleid. “Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter en verschijnt vrijdag voor de Raadkamer”, laat Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde weten. De Raadkamer zal moeten beslissen of de verdachte nog een maand langer in de cel blijft of wordt vrijgelaten onder voorwaarden.

De Roemeen zonder verblijfplaats in ons land werd zondagochtend rond 6.40 uur in de Tenzuivenestraat betrapt toen hij inbrak in een bestelwagen. Buurtbewoners konden een degelijke beschrijving van de dader en zijn auto geven waarna de man volgens het parket Halle-Vilvoorde ter hoogte van Dilbeek onderschept kon worden. Afgelopen weekend kon de politie in buurgemeente Liedekerke ook al een fietsendief arresteren.