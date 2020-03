Maak een leuke tekening om bewoners wzc Onze-Lieve-Vrouw op te beuren Tom Vierendeels

28 maart 2020

13u54 0 Roosdaal De gemeente roept kinderen op om tekeningen te maken voor de bewoners van het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Pamel. De tekeningen kunnen op de binnenkoer opgehangen worden om zo het uitzicht van de bewoners wat op de fleuren.

“Ben je bereid een leuke tekening te maken?” luidt de oproep. “Dan kan je die aan het woonzorgcentrum gaan ophangen. Doe dit bijvoorbeeld tijdens het wandelen of wanneer je aan het rusthuis passeert op weg naar de winkel. Scholen kunnen dit misschien ook inplannen in het kader van een online les of jeugdbewegingen kunnen het als opdracht aan de leden geven.”

De gemeente plaatste twee tenten op de binnenkoer met daaronder panelen waarop de tekeningen gehangen kunnen worden. “Vergeet dus zeker je duimspijkers niet”, gaat het verder. “We willen een buitententoonstelling creëren om het uitzicht van de bewoners wat op te fleuren.”