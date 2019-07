Loemekse Feesten met Laura Lynn en John Horton Tom Vierendeels

12 juli 2019

17u39 0 Roosdaal Het centrum van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek viert dit weekend opnieuw twee dagen feest tijdens de Loemekse Feesten. Met optredens van Laura Lynn, Bram & Lennert, De Helaasheid der Zingen en een treffen van oldtimertractoren belooft het opnieuw een sfeervolle editie te worden.

De vzw Den Hoek organiseert dit weekend opnieuw de Loemekse Feesten in de tent op het voetbalplein in de Gustaaf Ponchautstraat. Op zaterdag wordt er vanaf 17 uur afgetrapt met een zomerbarbecue. Die is sinds vorig weekend wel al volledig uitverkocht, maar het optreden van Bram & Lennert is uiteraard wel nog altijd gratis toegankelijk.

Ook op zondag gaat het gratis dorpsfeest verder met vanaf 8 uur een wandeling in en rond Lombeek met keuze uit afstanden van 7, 14 en 20 kilometer. Vanaf 14 uur starten de optredens van Laura Lynn, John Horton, De Helaasheid der Zingen, Nicky Jones en fanfare De Eendracht. Tegelijkertijd gaat ook een treffen van de oldtimertractoren van de Sint-Anna Tuffers door.

Voor deze feesten blijft de straat gedurende het weekend tijdelijk een eenrichtingsstraat.