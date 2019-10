Leerlingen MPC Sint-Franciscus Strijtem werkten mee aan de Boekentoren van Babel Tom Vierendeels

16u07 1 Roosdaal De leerlingen van het MPC Sint-Franciscus uit Strijtem hebben meegebouwd aan een van de blikvangers in de Paterskerk van Halle. Daar loopt tot halfweg november de tentoonstelling ‘Bruegel Vertekend’. De Strijtemse maakten enkele ‘bouwstenen’ van de Boekentoren van Babel.

In de Paterskerk van Halle is nog tot en met 17 november de tentoonstelling ‘Bruegel Vertekend’ te bewonderen. Een van de blikvangers is de Boekentoren van Babel, een project van de bibliotheken uit de regio Pajottenland & Zennevallei. Iedere bib zorgde voor een aantal bouwstenen (lees: boeken) om deze indrukwekkende toren te kunnen bouwen. De boeken kregen een laagje betonverf en op hun ruggen staan begroetingen in alle mogelijke talen, dialecten en alfabetten geschreven. De bib van Roosdaal kon voor haar deel bouwstenen rekenen op de leerkrachten en leerlingen van het MPC Sint-Franciscus Strijtem. Zij leverden een prachtig aantal boeken af, die nu ook te bewonderen zijn als bouwstenen van de Boekentoren. Bij de bib van Roosdaal zijn ze blij en fier “met het mooie werk dat de leerlingen van MPC Sint-Franciscus vol enthousiasme hebben uitgevoerd”. De boekentoren werd gebouwd door WAUW, een ontwerpersduo van architecten Lotte en Stephanie. Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden op bruegelvertekend.be.