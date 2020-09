Leerling secundaire school I.M.I. test positief op coronavirus: “Voorlopig geen redenen om extra maatregelen te nemen” Tom Vierendeels

15 september 2020

16u50 6 Roosdaal Een leerling van de middelbare school van het Immaculata Maria-Instituut (I.M.I.) in Roosdaal heeft positief getest op het coronavirus. Dat zou voorlopig geen gevolgen hebben voor de dagelijkse werking van de school. Ook de klasgenoten zouden voorlopig niet in quarantaine moeten. Ook bij gemeentelijke basisschool Triangel zitten twee leerlingen thuis nadat een gezinslid positief heeft getest.

“Het klopt dat één leerling van het I.M.I. positief getest heeft op het coronavirus”, bevestigt burgemeester Wim Goossens (CD&V). De directie maakt het nieuws maandag ook zelf bekend in een bericht aan de ouders van de leerlingen. “Volgens de procedure is dan ook het CLB ingeschakeld. Voor zover ik weet hoeft er niemand van de klasgenoten in quarantaine, maar vermoedelijk zullen ze wel getest moeten worden.” Bij de school kon voorlopig nog niemand zelf reageren. Ook twee leerlingen van een vestiging van de gemeentelijke basisschool Triangel zitten momenteel thuis. “Omdat een gezinslid positief heeft getest”, weet Goossens. “De ouders hebben beslist om de twee kinderen preventief thuis te houden. Ook hier zijn er geen gevolgen voor de klasgenoten of leerkrachten.”

Crisiscel

De voorbije drie dagen testte in Roosdaal zelf één persoon positief. De afgelopen maand gaat het om vijf personen waardoor het totaal sinds februari op 44 staat. “Helemaal geen reden tot paniek en we doen het momenteel nog altijd beter dan enkele buurgemeenten”, weet Goossens. “Indien het aantal plots zou stijgen in onze gemeente of in één klas, dan zullen we wel maatregelen moeten nemen en komt onze crisiscel bij elkaar. In dat geval zullen we hierover ook zeker en vast communiceren.”