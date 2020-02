Landbouwers trekken donderdagvoormiddag via N8 naar Brussel om te protesteren Tom Vierendeels

19 februari 2020

23u31 0 Roosdaal Landbouwers gaan donderdag betogen voor de Europese top in Brussel. Ze vertrekken rond 10 uur in Brakel en trekken zo via de N8 naar de hoofdstad. Hinder op de drukke gewestweg in de loop van de voormiddag is dus meer dan waarschijnlijk.

Dat de boeren gaan betogen raakte pas woensdagavond bekend, maar waarom ze protesteren is nog niet duidelijk. Naar verluidt zou een groep rond 10 uur vertrekken in Brakel om vervolgens de N8 af te rijden via Ninove, Roosdaal, Lennik en Dilbeek. Rond 11 uur zou de groep in Eizeringen verwacht worden. Voorlopig zou geen sprake zijn van acties onderweg, maar de colonne zal mogelijk wel voor vertragingen zorgen.

De Europese top van staats- en regeringsleiders vindt donderdag plaats in de gebouwen van de Raad van de Europese Unie in de Wetstraat.