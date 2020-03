Kunstbenefiet voor Axl in allerijl verplaatst naar vrijdagavond: “Tot middernacht, maar zaterdag kan er op afspraak bezocht worden” Tom Vierendeels

13 maart 2020

19u22 8 Roosdaal De kunstbenefiet ‘ De kunstbenefiet ‘ Kunst in de GENen ’ is noodgedwongen verplaatst naar deze avond. Om 18 uur openden de deuren van ‘t Vlinderkasteeltje in Eizeringen en die gaan om middernacht opnieuw dicht. “Maar iemand blijft slapen om de collectie te bewaken zodat we zaterdag op afspraak nog mensen kunnen ontvangen”, zegt Leyla Vardar, de mama van Axl.

Een zestigtal kunstwerken wordt in samenwerking met Deweer Gallery uit Zwevegem en ten voordele van Amerikaanse fonds SLC6A1 Connect verkocht en geveild. Axl uit Roosdaal is de enige in ons land die het gen SLC6A1 mist en het geld zal gebruikt worden om onder andere voor hem een therapie uit te werken.

Normaal ging de eerste verkoopdag samen met een kunstcafé zaterdag 14 maart doorgaan, maar vrijdag werd beslist om alles naar vrijdagavond te verplaatsen. “En alle werken, met uitzondering van één, van Panamarenko zijn al verkocht”, vertelt Leyla. “Ook op andere kunstwerken wordt al lustig geboden. Ik heb superveel telefoons gekregen dat ik zo’n tof en uniek concept had uitgewerkt en dat het spijtig zou zijn moest het niet meer doorgaan.” Ook online kan er geboden worden op de verschillende werken.

Maatregelen

Maar er worden wel maatregelen genomen. “Hygiëne staat sowieso voorop en we laten maar acht bezoekers per keer binnen in het kasteel”, verklaart Vardar. “’s Nachts blijft er iemand slapen om de collectie te bewaken zodat er zaterdag toch nog op afspraak gewerkt kan worden.” Wie graag een afspraak maakt voor 14 maart kan Leyla telefoneren via 0474/62.53.46. De tweede benefietdag op 28 maart zal meer dan waarschijnlijk afgelast worden.