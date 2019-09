Koppeltje uit Roosdaal moet mogelijk honderden euro’s bijpassen in Gran Canaria: “Genieten van onze eerste reis samen lukt momenteel niet” Tom Vierendeels

24 september 2019

14u50 0 Roosdaal Een jong koppel uit Roosdaal zit momenteel in Gran Canaria met de handen in het haar. Door het faillissement van de Britse groep Thomas Cook Group Plc dreigt het Spaanse hotel hen de toegang tot hun kamer te ontzeggen. Voorlopig is het wachten op verder nieuws.

“Onze eerste reis met ons twee en die valt meteen in het water”, zucht Demi Renders (22). Ze verblijft met haar vriend Nick Jacbos (27) in het hotel Abora Continental in Playa del Inglés, een reis die ze boekten via Neckermann. “We zijn alle twee al drie jaar niet meer op reis geweest dus we keken er enorm naar uit. Maar geniet lukt nu niet meer.”

Voor de twintigers begonnen de twijfels pas dinsdagochtend. “Nick zag toevallig in de media de berichten over de problemen bij Thomas Cook”, gaat Demi verder. “Aangezien we enkele maanden geleden de reis al volledig betaalden wilden we aan de receptie bevestiging vragen dat er voor ons geen problemen zijn. Daar kregen we uiteindelijk de horen dat Neckermann het hotel niet betaald heeft en dat wij zelf een resterend saldo van zeshonderd euro moeten bijpassen. Als we dat niet doen blokkeren ze de sleutelkaart van onze hotelkamer.”

Bang afwachten

Voorlopig loopt het gelukkig nog zo geen vaart. “We weigerden om te betalen, omdat dat ook aangeraden wordt op internet”, klinkt het. “Na lange tijd kwam een medewerkster van Neckermann in tranen naar ons toe. Ze zei dat als we de waarborg in het hotel met de kredietkaart betaald hadden we voorlopig safe zitten. Het hotel is blijkbaar wel nog in afwachting van het garantiefonds. Het is afwachten of zij de reizen gaan betalen. Zo niet, zullen we toch moeten bijpassen...” Op dit moment mogen ze dus wel nog gaan en staan waar ze willen, maar het is wachten tot de brief in de loop van de week het hotel bereikt. Hopelijk voor Nick en Demi zal het fonds dus ook alles betalen.

Vermoedelijk is dit niet de enige reis die ze in het water zien vallen. “Vorig jaar boekte ik via Neckermann al een reis naar Gambia”, zucht Demi. “Normaal zou ik 31 oktober moeten vertrekken, maar of dat doorgaat is dus ook koffiedik kijken.”