Koen Muyldermans (CD&V) is komende vijf jaar voorzitter van de gemeenteraad Tom Vierendeels

24 januari 2020

10u33 4 Roosdaal Koen Muyldermans (CD&V) volgt Dirk Evenepoel (Roosdaal Anders) op als gemeenteraadsvoorzitter. De man kijkt uit naar het invullen van deze functie, “maar de boel kunnen leiden zal mij wel lukken”. Dirk was overigens het enige oppositieraadslid in ons land dat de functie van gemeenteraadsvoorzitter kreeg.

Muyldermans (50) heeft donderdagavond zijn eerste gemeenteraad voorgezeten nadat hij sinds 2012 als raadslid in de gemeenteraad zetelt. “Het voorzitterschap kwam wel eens bij mij op tijdens de verkiezingen, maar het was de partij die mij uiteindelijk vroeg voor deze functie en ik heb dat met veel plezier aanvaard”, zegt hij. “Een mooie kans die mij is gegeven. Het zijn andere kwaliteiten dan raadslid die je aan de dag moet brengen, maar de boel kunnen leiden moet mij wel lukken. Misschien telt mijn beroep van leerkracht in de tweede graad secundair wel als ervaring.”

De man neemt het voorzitterschap over van Dirk Evenepoel die dus de komende vijf jaar op de oppositiebank moet gaan zitten. “Ik wil hem ook bedanken voor de manier waarop hij het afgelopen jaar met het voorzitterschap is omgegaan”, gaat de nieuwe voorzitter verder. “Hij heeft de lat hoog gelegd. Maar we zitten in een nieuwe flow met de gemeenteraad. Er heerst een goede sfeer en er kan constructief samengewerkt worden over de partijgrenzen heen. Ik ben trouwens altij van oordeel geweest dat goede voorstellen ook van andere partijen kunnen komen. We zitten hier allemaal voor de goede zaak van Roosdaal en ik hoop dat we dat de komende jaren verder kunnen bewerkstelligen.”