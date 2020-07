Karl Vannieuwkerke ontvangt vanavond Tom Lenaerts en Bart Cannaerts aan de Zepposmolen voor ‘Vive la vie’ Tom Vierendeels

06 juli 2020

16u57 0 Roosdaal Karl Vannieuwkerke zendt vanavond live uit vanaf de Zepposmolen in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Voor zijn talkshow ‘Vive la vie’ ontvangt hij Tom Lenaerts en Bart Cannaerts.

Vannieuwkerke moet dit jaar noodgedwongen ‘Vive le velo’ aan zich voorbij laten gaan, maar als vervanger zendt de vrt de feelgood talkshow ‘Vive la vie’ uit. Karl trekt Vlaanderen rond en nodigt elke avond twee gasten uit om samen te genieten van de zomer en te ontdekken wat voor moois Vlaanderen allemaal te bieden heeft. Tv-maker en presentator Tom Lenaerts en komiek Bart Cannaerts schuiven aan bij Karl. De tafel is maandag door de crew opgesteld in de schaduw van de Zepposmolen. Op Instagram is overigens te zien dat Vannieuwkerke zich liet verleiden door de omgeving en het een prachtige streek noemt. Echt zomerweer zal het vanavond helaas nog niet worden.

Astrid Stockman is opnieuw van de partij om het geheel met pianomuziek te voorzien van een muzikale noot en steekt liedjes van The Beatles tot Novastar in een eigen jasje.

Vive la vie is is vanaf 21.20 uur te bekijken op Eén.