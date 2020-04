Kantinedieven op pad in Borchtlombeek, Wambeek en Hekelgem: “Geviseerd omdat ze nu verlaten zijn” Tom Vierendeels

11 april 2020

17u40 14 Roosdaal Inbrekers lijken het in de politiezone TARL gemunt te hebben op voetbalkantines. Vrijdagavond kreeg die van VK Borchtlombeek nog ongewenst bezoek en daags voordien gebeurde dat bij KFC Wambeek-Ternat. Eerder was dat ook het geval bij Eendracht Hekelgem. Ook handelszaken, bestelwagens en woningen blijven ondanks de coronacrisis geplaagd worden.

Inbrekers blijven tijdens de coronacrisis duidelijk niet in hun kot. Voetbalkantines blijken plots weer geliefd te zijn, mogelijk omdat die er door het stopzetten van de competities vrijwel verlaten bijstaan. De jongste inbraak werd vrijdagavond bij VK Borchtlombeek gepleegd. “Een buurvrouw belde mij rond 23.20 uur met de melding dat er mensen op het plein zaten”, zegt bestuurslid Josse Vierendeels. “Ik dacht gezien het uur en de vage beschrijving dat er gewoon jongeren kwamen voetballen. Zaterdagochtend stelde onze voorzitter de inbraak vast. Ze hadden geprobeerd om een deur te forceren en bij een andere deur werd het glas ingeslagen met de hoop zo het slot te kunnen openen. Vervolgens konden ze binnen geraken via een raam van een technische ruimte. Volgens ons is er niks van waarde weg, maar dat is ook niet echt meer aanwezig. Het is de eerste keer ooit dat we hier met een inbraak te maken hebben.”

KFC Wambeek-Ternat

Eerder deze week kreeg ook de kantine van KFC Wambeek-Ternat in Wambeek inbrekers over de vloer. “Ze hebben eerst het dubbel glas van een bureel in twee keer ingeslagen en daarbij moet iemand zich goed bezeerd hebben want er lag heel veel bloed”, vertelt ondervoorzitter Sammy Colson. “Een televisie en drie oude oude laptops werden meegenomen. Met de politie vonden we op het plein nog een plastic zak met onder andere Aquarius en een geopende fles Martini. Die zak hing ook onder het bloed. De brandkast werd ook geviseerd, maar die kregen ze niet open. Daar zit ook niks in, buiten jetons om in de kantine mee te betalen. Het voetbal ligt al een maand stil, dus hoe kan je als inbreker verwachten dat er daar iets te rapen valt? Alles lag wel overhoop. Doordat veel bedrijven niet actief zijn konden we het raam nog maar voorlopig laten herstellen. Volgens ons en de politie gaat het om een paar gastjes uit de buurt die zich vervelen. Er werden wel mooie sporen verzameld door de politie.”

Jos Willems

Vorig weekend werd er in de nacht van zaterdag op zondag ook al ingebroken in de voetbalkantine van Eendracht Hekelgem. Hier zou ook niets gestolen geweest zijn. Naast voetbalkantines werden ook nog andere diefstallen gepleegd. Onder meer bij land- en tuinbouwmachines Jos Willems in Pamel werd twee weken geleden de inhoud van kassa gestolen. Vorig weekend werd er opnieuw geprobeerd om in te breken, maar de dader raakte toen niet binnen. In de nacht van 28 op 29 maart werd werkgerief uit twee bestelwagens in de Gravenbosstraat in Liedekerke en in de Kerkstraat in Borchtlombeek gestolen. In dezelfde buurt werd die nacht ook geprobeerd om in te breken in een woning.