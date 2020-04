Kampioenschap met wrange bijsmaak voor Flora Likert: “De rekening loopt leeg” Tom Vierendeels

13u30 18 Roosdaal Flora Likert uit Roosdaal speelde dankzij het stopzetten van de voetbalcompetities in ons land kampioen in de competitie van de KAVVV. Maar dat kampioenschap heeft ook een wrange bijsmaak. “Financieel wordt het zwaarder want ons tornooi kan niet doorgaan en sponsors zullen wegvallen of minder sponsoren”, klinkt het.

“We speelden een sterk seizoen met een sterke ploeg”, zegt voorzitter Kurt Schoonians. “Naast ons waren ook Hoké en VC Vraagteken titelkandidaten. Op zes speeldagen van het einde stonden we op één punt van Hoké, maar we hadden wel twee matchen minder gespeeld.” Maar Flora mag nu dus overgaan 3B naar 3A. “En daar zijn we tevreden over, al is het spijtig dat het op zo’n manier moest”, vervolgt Schoonians. “Het had geestiger geweest als we effectief konden spelen en dan het kampioenschap ook onmiddellijk konden vieren. Maar een kampioenenviering volgt vast en zeker.”

Maar ondanks de vreugde van het kampioenschap is er ook een wrange bijsmaak, en dan vooral op financieel vlak. “Enerzijds hebben we al minder inkomsten omdat er enkele wedstrijden wegvielen”, weet de voorzitter. “Enerzijds vielen er wedstrijden weg door stormweer en nu dus door de coronacrisis, toch een zevental matchen in totaal. Daarnaast valt ons tornooi van eind mei weg. Daar nemen normaal 24 ploegen aan deel en de dag wordt afgesloten met een fuif en optredens. Naast ons eetfestijn van november is het tornooi de manier om geld in het laatje te brengen. Sponsors hebben het ook moeilijk, dus van het sponsorgeld zal ook wel een deel wegvallen. De rekening gaat intussen achteruit, want er blijven enkele lopende kosten. We zullen dus creatief moeten zijn en eventueel tijdens de zomer een barbecue organiseren of iets verkopen om toch nog wat extra inkomsten te hebben.”