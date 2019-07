Jongeren molesteerden bestelwagen WHW

05 juli 2019

14u38 0 Roosdaal Een jongeman uit Ninove heeft verzet aangetekend tegen een celstraf van 12 maanden. Deze liep hij op nadat hij een bestelwagen in het centrum van Roosdaal had gemolesteerd.

De feiten dateren van de nacht van 22 op 23 juni 2017. Zeven jongeren hadden toen blijkbaar niet veel om handen. En om de tijd te doden, vonden ze er niets beter op dat een bestelwagen ‘aan te pakken’. Die stond geparkeerd op een pleintje aan een school in Roosdaal. De daders sloegen de ruiten in en beschadigden ook het interieur. Daarop probeerden ze de bestelwagen aan de praat te krijgen, al bleek dat een stap te ver voor hun vernuft.

Gefilmd

De vandalenstreken bleken echter gefilmd te zijn door veiligheidscamera’s in de buurt, en dus was het een koud kunstje om de daders vervolgens te identificeren. Vier van hen bleken minderjarig te zijn en uiteindelijk werden enkel de drie meerderjarigen vervolgd. Een van hen kreeg een werkstraf van negentig uur. Twee anderen kregen respectievelijk 10 en 12 maanden cel. Deze laatste tekende verzet aan. “Ik was inderdaad daar en ik ben dus gefilmd maar met dat molesteren heb ik niets te maken. Ik heb die wagen met geen vinger aangeraakt”, klonk het. Uitspraak op 10 juli