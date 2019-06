Jongen (18) met cannabis betrapt aan kerk Ledeberg: thuis nog twee planten, cannabis en hasj aangetroffen Tom Vierendeels

12 juni 2019

17u12 11 Roosdaal Een 18-jarige jongeman is dinsdagavond opgepakt in de Kapelleweide in de omgeving van de kerk van Ledeberg. Hij bleek in het bezit te zijn van cannabis. Bij een huiszoeking werden twee wietplantjes en nog hoeveelheden drugs aangetroffen.

De tiener werd rond 23 uur door een interventieploeg van de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) opgemerkt op de afgelegen locatie. Hij werd onmiddellijk gecontroleerd. Spontaan overhandigde hij de inspecteurs 4,5 gram cannabis. Bij verdere controle bleek de jongen onder voorwaarden vrij te zijn in afwachting van een proces. Het parket Halle-Vilvoorde gaf toestemming om een huiszoeking uit te voeren waarbij twee cannabisplanten met bijhorende kweekinstallatie werden aangetroffen. Daarnaast werden ook drie gram hasj en veertien gram cannabis in beslag genomen. De tiener moest de nacht doorbrengen op het commissariaat in Liedekerke en werd ‘s ochtends vrijgelaten. Het parket Halle-Vilvoorde zal nu verder over zijn lot moeten beslissen.