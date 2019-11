Jong CD&V zamelt speelgoed in voor baby’s, peuters en kleuters van het Simbahuis Tom Vierendeels

13 november 2019

18u52 0 Roosdaal Jong CD&V Roosdaal houdt een speelgoedinzameling voor de kinderen in het Liedekerkse Simbahuis. Hier worden jonge kinderen opgevangen die zich in een moeilijke leefsituatie bevinden. De inzameling gaat zaterdag door in het centrum van Pamel.

“Gebruikt speelgoed hoort volgens ons niet thuis in het containerpark”, zegt Tom De Koster van Jong CD&V Roosdaal. “Daarom willen we dit inzamelen en schenken aan het Simbahuis.” Het Simbahuis is een initiatief van SOS Kinderdorpen in verschillende gemeenten en steden zoals Liedekerke. In een Simbahuis staat in voor de opvang van kinderen tussen nul en zes jaar die in een moeilijke leefsituatie opgroeien. Meestal omdat het thuis onvoldoende veilig is voor de fysieke en emotionele ontwikkelingen. De kinderen krijgen ‘Simba-ouders’ toegewezen en krijgen zo de kans om op adem te komen in een kleinschalige familiale omgeving. Ze volgen er een normaal leven en als de situatie het toelaat kunnen de kinderen in het weekend en tijdens vakanties naar huis. De ouders kunnen ook regelmatig op bezoek komen bij hun kind. Ieder kind krijgt wel een individuele begeleiding.

“Het voelt tijdens de eindejaarsperiode buiten koud en kil aan”, weet De Koster. “Gelukkig maken we het binnen in onze woonkamers in aanloop naar de feesten extra gezellig. Voor ons is de solidariteit met anderen en in het bijzonder met kinderen heel belangrijk. Ook daarom zamelen we het speelgoed in.”

Het speelgoed (in goede staat) kan zaterdag 16 november tussen 13 en 16 uur afgeleverd worden bij Brusselstraat 37 in Roosdaal. Om hygiënische redenen wordt gevraagd om geen knuffels te schenken. Het speelgoed is ook liefst geschikt voor kinderen tussen nul en zes jaar.