Jeugdorkest LMK uit ‘Loemek’ breng online ‘Gimme Hope Corona’ Tom Vierendeels

14 mei 2020

09u33 10 Roosdaal De muzikanten van instaporkest Loemeks Muziek Kollektief (LMK) uit Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek hebben vanuit hun kot een lied op YouTube gebracht. De leden brengen met voornamelijk blaasinstrumenten ‘Gimme Hope Joanna.

“Ons jeugdorkest maakte dit filmpje om het gemis aan de repetities op te vangen”, vertelt dirigent Koen Devijs. “Die repetities gaan normaal elke woensdagavond door in de Lombeekkring. Repeteren via videochat is jammer genoeg niet mogelijk omdat er wel altijd een beetje vertraging op elke verbinding zit. We wilden daarnaast ook een boodschap van hoop de wereld insturen, vooral voor alle jeugdverenigingen die vol ongeduld wachten op een positief advies voor hun jeugdkamp. Elk jaar gaat LMK de laatste week van juli op muziekkamp.”

Het opnemen van ‘Gimme Hope Corona’ was niet zo eenvoudig. “Om het tot een goed einde te brengen werkten we met een meespeeltrack waarop de muzikanten vanuit hun kot meespeelden”, verklaart Devijs. “Alle opnames werden gesynchroniseerd en we kwamen tot dit resultaten.