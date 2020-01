Jazz Age van de jaren twintig komt naar Kattemse parochiezaal Tom Vierendeels

15u15 0 Roosdaal Wie de Amerikaanse Jazz Age van de jaren twintig wil beleven is zaterdagavond welkom in de parochiezaal van Kattem. ‘Team Kattoem’ tovert de zaal om tot een jazzkroeg met livemuziek en een whisky tasting.

De leden van Team Kattoem uit het Roosdaalse gehucht zullen geen moeite sparen om zaterdagavond vanaf 19 uur terug in de tijd te gaan tijdens ‘Kattoem Djazzt’. De Pajot Swing Jazzband met zes muzikanten die bas, banjo, trompet, saxofoon, trombone en drum spelen zullen er alles aan doen om bezoekers aan het swingen te krijgen. Bovendien brengen zij zangeres en violiste Emilia Kirova mee die afstudeerde op het conservatorium van Sofia en al op tal van internationale festivals te zien was. Voor de liefhebbers zakt ook Geert De Bolle van The Whisky House uit Essene af met een zestigtal whisky’s voor een professionele whisky tasting. Tot slot is er een ook een leuke prijs voor de origineelst verklede man en vrouw.

Toegang is gratis, maar je hebt wel een uitnodiging nodig. Die is te verkrijgen via leden van Team Kattoem. De opbrengst van de drankverkoop gaat naar de Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw. Meer informatie is te vinden op de website van Team Kattoem.