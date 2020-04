Inwoners bepalen via enquete mee over mobiliteitsplan voor fietsers en voetgangers Tom Vierendeels

24 april 2020

Het gemeentebestuur van Roosdaal wil werk maken van een zogenaamd 'zacht mobiliteitsplan' voor de gemeente. De focus hierbij ligt bij wandelaars en fietsers. Er wordt door middel van een enquete een beroep gedaan op de inwoners om de speerpunten te kunnen bepalen.

“De enquete is een mogelijkheid om te laten weten wat voor jou echt belangrijk is”, klinkt het. “En dan in het bijzonder als stapper of trapper. Het gaat dus niet om zomaar een lijstje met vragen over mobiliteit. Door jouw mening te geven kan je mee beslissen over het zacht mobiliteitsplan. Dat is een wandel- en fietsbeleidsactieplan gericht op veilige verbindingen in de gemeente waarbij ook andere weggebruikers niet uit het oog verloren worden.” Het mobiliteitsplan wordt een samenwerking tussen inwoners, verenigingen, scholen, bedrijven, experten, de politie en de gemeente. Het plan bepaalt de komende jaren de acties en de basis voor het Roosdaalse mobiliteitsbeleid. De enquete is op de website van de gemeente in te vullen.