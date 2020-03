Inbraken in bestelwagens in Liedekerke en Borchtlombeek Tom Vierendeels

31 maart 2020

17u10 0 Roosdaal Dieven hebben ingebroken in twee bestelwagens in Liedekerke en Borchtlombeek. Tijdens dezelfde nacht werd ook een poging tot woninginbraak gepleegd. De politie waarschuwt om aandachtig te blijven, ook tijdens de coronacrisis.

Ondanks de criminaliteit zoals inbraken de laatste twee maanden fors gedaald is blijven inbrekers actief. Dat was zaterdagnacht het geval in de Gravenbosstraat in Liedekerke en in de Kerkstraat in Borchtlombeek, twee straten die in het verlengde van elkaar liggen. Twee bestelwagens werden opengebroken en de daders bleken uit te zijn op werkmateriaal. In dezelfde buurt werd er tijdens dezelfde nacht geprobeerd om in te breken in een woning.

De politiezone TARL vraagt eigenaars van wagens zoveel mogelijk in een afgesloten garage te parkeren of op een goed verlichte plaats waar sociale controle mogelijk is. De politie raadt ook aan voertuigen af te sluiten en werkmateriaal uit bestelwagens te halen. Daarnaast wordt nogmaals gevraagd bij verdachte zaken onmiddellijk het noodnummer 101 te bellen.