Roosdaal

De Roosdaalse cultuurdienst organiseerde in het kader van de Archeologiedagen afgelopen zaterdag een evenement op de bunkerweide in Pamel. Er was een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog en verschillende demonstraties voor kinderen over de werking van metaaldetectoren. Wij brachten een bezoekje en bundelden de leukste beelden.