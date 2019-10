In 2020 ingrijpende riolerings- en wegenwerken gepland in Borchtlombeek Tom Vierendeels

01 oktober 2019

17u57 4 Roosdaal Borchtlombeek zal vanaf volgend jaar het toneel zijn van ingrijpende werken. Het gemeentebestuur en Aquafin slaan de handen in elkaar om de waterhuishouding te verbeteren en tegelijk zullen ze ook de verkeersveiligheid verbeteren. Er komt een wachtbekken, gescheiden riolering en meer en betere voet- en fietspaden.

De gemeenteraad keurde deze maand de plannen en het bestek goed, waardoor binnenkort de omgevingsvergunning aangevraagd zal worden. Tenzij er bezwaren zijn, hoopt het gemeentebestuur tegen het begin van de zomer volgend jaar te kunnen starten met de werken. “Volgens een optimistische timing zou alles dan in de zomer van 2021 afgewerkt moeten zijn”, vertelt Emmanuel de Béthune (CD&V), schepen van Openbare Werken. Het gaat om een project dat op 3 miljoen euro geraamd wordt. Daarvan moet de gemeente 900.000 euro betalen.

“De werken zullen starten op het laagst gelegen punt: de Stampmolenstraat”, legt de Béthune uit. “Nadien zijn de Ijzerenkruisstraat en vervolgens de Populierstraat aan de beurt. Aquafin zal een gescheiden rioolstelsel voor regen- en afvalwater aanleggen. Daarnaast komen er langs de genoemde straten op verschillende plaatsen grachten. In de Populierstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Bosstraat, komt een sedimentatiebekken. Bedoeling is om zoveel mogelijk water en modder op te vangen om de lagergelegen gebieden te beschermen. Het bekken is er vooral voor de woningen in de Populierstraat die in het verleden te kampen hadden met wateroverlast.”

Fiets- en voetpaden en wegversmallingen

Het gemeentebestuur maakt van de werken gebruik om de bovengrondse infrastructuur volledig te vernieuwen. “In de Stampmolenstraat komt een perfect voet- en fietspad”, gaat het verder. “Om dat volledig te kunnen doortrekken tussen Wambeekstraat en Ijzerenkruisstraat komt er op een plaats ook een wegversmalling. Ook de Ijzerenkruisstraat krijgt tussen kruispunt met Stampmolenstraat en de grens met Liedekerke een volledig nieuw voet- en fietspad. Waar momenteel de twee tijdelijke wegversmallingen staan komt ook definitief een versmalling.”

Ook de Populierstraat wordt aangepakt. “De voet en fietspaden zullen breder worden dan wat ze nu zijn”, verklaart de Béthune. “De rijbaan zal hierdoor wel wat smaller worden waardoor verkeer iets trager door de straat zal moeten rijden.” Tot slot krijgt de Bosweide, een trage weg tussen de Ijzerenkruisstraat en Bosstraat, een verharding om zo een mooie en veilige doorsteek te creëren achter de huizen van de Populierstraat.

Uitwerking

“Hoe alles zal verlopen hangt af van de aannemer”, klinkt het nog. “Die zal via een aanbesteding na het verkrijgen van de omgevingsvergunning gezocht worden. We zullen ook proberen altijd zo goed mogelijk te communiceren met de buurtbewoners. We zijn er wel van overtuigd dat de omgeving erop zal verbeteren en ook veiliger zal worden. We weten dat de werken dringend nodig zijn en doen ons best om alles zo snel mogelijk in orde te krijgen. Voor de werken bekijken we samen de gemeente Liedekerke en de lokale politiezone hoe het verkeer zo vlot mogelijk omgeleid kan worden.”