IMI sensibiliseert samen met politie en provincie leerlingen veilig met de fiets naar school te komen Tom Vierendeels

11 november 2019

15u16 0 Roosdaal Het Immaculata Maria-instituut (IMI) controleerde in samenwerking met de lokale politie de leerlingen die met de fiets naar school komen. De aandacht ging voornamelijk naar voldoende zichtbaarheid zoals goede verlichting en fluorescerende attributen, maar ook de fietshelm werd niet vergeten.

Het IMI ontving van de provincie Vlaams-Brabant een zeventigtal ‘zichtbaarheidspakketen’ om uit te delen aan de leerlingen die met de fiets naar school komen. “In het kader van een veilige en gezonde school werd daarom in samenwerking met de lokale politie een actie rond zichtbaarheid opgezet aan de fietsenloods”, zegt directeur Anja Van Mello. De fietsers en hun rijwiel werden aan een controle onderworpen waarbij gekeken werd naar de verlichting, het dragen van de valhelm en fluorescerende attributen. “Die zaken werden dan ook gepromoot bij de controle”, vult Christine Hemerijckx, L.O.-leerkracht, aan. Opzet was de leerlingen aan te moedigen om met een veilige en goed verlichte fiets naar school te komen. Zeventig leerlingen ontvingen een pakket met voor- en achterlichtje en spaakreflectoren, geschonken door de provincie. Dit past binnen de provinciale campagne ‘Fietslicht aan en gaan’ die niet toevallig in deze periode plaatsvindt. Zichtbaar zijn nu het donkerder is in combinatie met hevige regen of mist is van levensbelang.