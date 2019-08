Honderden wandelaars leren bij over het verleden van Kattem Tom Vierendeels

18 augustus 2019

17u45 0 Roosdaal Meer dan 320 wandelaars hebben zondag deelgenomen aan de eerste ‘Kattoem wandeling’. De deelnemers leerden onderweg heel wat bij over het verleden van het Roosdaalse gehucht. Het miezerige weer speelde de organisatie duidelijk geen parten.

De grootste buien waren al grotendeels weggetrokken toen de eerste wandelaars rond 11 uur vanaf de parochiezaal in Kattem vertrokken. De wandeling ging grotendeels langs de voetwegen in Kattem en week ook kort uit naar Liedekerke en Strijtem. Aan het Strijtemse kerkhof wachtte kunstenaar Renato Nicolodi de wandelaars op om meer uitleg te geven over zijn kunstwerk ‘Speculatio I’. Zelf woont hij al vijftien jaar in Kattem. “Een werk dat ik maakte en te zien was op tentoonstellingen in Ieper en Luik om de Eerste Wereldoorlog te herdenken”, zegt hij. “Ik heb het in bruikleen aan de gemeente Roosdaal gegeven. De nadruk ligt op het horizontale, iets wat vaak geassocieerd wordt met de dood. Je kan het werk ook betreden en daarin wordt je enerzijds geconfronteerd met het einde en anderzijds met het claustrofobische van een doodskist. Het monument moet voornamelijk bekeken worden als een herinnering aan iets of iemand, al dan niet verbonden met oorlog.”

Een van de andere vijftien haltes was het voormalige café Sisken Potter in de Kattemkets. Daar gaf Clementine Sonck (88) meer uitleg over het café van haar grootouders. Cafébazin ‘Tinne van Potter’ hield er tot 1946 de zaak open. “Veel mensen van Liedekerke kwamen hier langs en konden het café via de kleine landwegjes bereiken”, zegt Clementine. “Onder meer de bollenbaan die er was trok heel wat volk.” Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde het café een belangrijke rol in de omgeving. Zo was er onder meer een ondergrondse schuilplaats aanwezig om te ontsnappen aan een strijd.