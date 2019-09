Honderden bezoekers op Zomerfestival van Groene Kring in Borchtlombeek Tom Vierendeels

19u42 0 Roosdaal Het Zomerfestival van Groene Kring Oost-Pajottenland was afgelopen weekend een groot succes. Op het programma stond ook het nationale kampioenschap ‘Spel zonder grenzen’ waarbij een Antwerpse afdeling met het goud aan de haal ging.

Honderden bezoekers zakten afgelopen weekend af naar het veld aan het Hof te Kattem in Borchtlombeek voor het feestweekend van de lokale Groene Kring-afdeling. Zaterdag werd er rustig afgetrapt met een ‘café’ in de tent op het veld. Zondag ging het er iets actiever aan toe met onder meer een demonstratie van tractoren en grondbewerkingsmachines en voor de allerkleinsten was er een kinderboerderij.

Hoogtepunt van het weekend was het spel zonder grenzen in agristyle onder de noemer ‘Held van ‘t Veld’. De drie beste afdelingen per provincie van Groene Kring mochten elkaar hier bekampen voor de nationale titel. Krachtproevenproeven en evenwichtsoefeningen kwamen aan bod, hier en daar met een humoristische kwinkslag. Een droog pak aan de proeven overhouden was in ieder geval onmogelijk. De ploeg ‘De Biejeste van Geel’ van Groene Kring Geel pakte uiteindelijk de gouden plak. ‘Tractorteam de joengens 1' van Groene Kring Noord-West Brabant eindigde tweedes en het brons was weggelegd voor ‘Temptation Maaskant’ van Groene Kring Maaskant uit Limburg.