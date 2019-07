Honderden bezoekers gaan uit de bol tijdens Loemekse Feesten Tom Vierendeels

14 juli 2019

21u02 0 Roosdaal Honderden bezoekers zakten afgelopen weekend af naar de tent op het voetbalplein in het centrum van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek voor de zevende editie van de Loemekse Feesten. Een barbecue, een treffen van oldtimertractoren, optredens van Vlaamse vedetten en een barbecue maakten het samen tot een groot feest.

Voor het eerst werd er op zaterdag gestart met een barbecue. “En die bleek onmiddellijk een groot succes te zijn”, zegt Ellen Demesmaeker, een van de organisatoren. “We mochten zo’n 250 eters verwelkomen. Nadien gingen in de goed gevulde tent optredens van Fifties Fever en Bram & Lennert door.” Daags nadien ging het feest verder. ‘s Ochtends gingen al een 250-tal wandelaars de baan op voor wandelingen met afstanden van 7, 14 of 20 kilometer. “En rond de middag vertrok fanfare De Eendracht op een kar geladen met balen stro voor een toch door de straten”, gaat Ellen verder. “Die oude traditie met als bedoeling de mensen uit hun huizen te lokken. De fanfare keerde rond 16.30 uur terug naar de tent.” Terwijl buiten een treffen van oldtimertractoren doorging, gaven Nicky Jones, John Horton, Laura Lynn en De Helaasheid der Zingen het beste van zichzelf op het podium. Buiten konden de allerkleinsten zich ook uitleven aan tal van kermisattracties. “Best een goeie editie”, besluit Ellen. “En zeker als we naar het weer kijken want dat was toch wat wisselvallig.”