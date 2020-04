Heropening recyclagepark verloopt vlot Tom Vierendeels

07 april 2020

16u08 4 Roosdaal De heropening van het recyclagepark aan de ‘Belle Alliance’ is dinsdagnamiddag rustig verlopen. Gemeentepersoneel en lokale politie hielden toezicht om na te gaan of iedereen zich aan de regels hield en dat bleek ook het geval te zijn.

Een tiental wagens stond dinsdag op de parking te wachten om het recyclagepark in te rijden. Vanaf 14 uur werden de bezoekers per vier binnengelaten. De recyclageparken moesten op 17 maart de deuren sluiten met een verhoging van de sluikstorten en afvalverbranding tot gevolg. Er wordt wel opgeroepen om alleen langs te komen als het bezoek essentieel is. Wie komt moet op voorhand al het afval sorteren om wachtrijen tot een minimum te beperken en bij het aanschuiven is het verplicht om in de wagen te blijven zitten. Ook niet alle fracties zijn momenteel toegelaten. Gemeentepersoneel was ter plaatse om het aanschuiven in goede banen te leiden en indien nodig de regels nog eens te overlopen. Ook de lokale politiezone TARL kwam af en toe een kijkje nemen, maar de agenten dienden niet tussenbeide te komen.